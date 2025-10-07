“Campanha tem corrido bem”, afirma Miguel Albuquerque

Na qualidade de presidente do PSD-M, Miguel Albuquerque, afirmou esta terça-feira que a campanha das eleições autárquicas do próximo domingo tem sido “bastante positiva”, realçando a mobilização do partido e a união dos candidatos.

As declarações foram prestadas à margem da sessão de abertura da XII Conferência Internacional sobre Bioinvasões Marinhas, no Hotel VidaMar, no Funchal.

“A cinco dias das eleições, estamos confiantes num bom resultado, seja na manutenção das autarquias ou até na recuperação de alguma. Eu costumo dizer que a campanha tem corrido bem: o Partido tem estado mobilizado e unido, os candidatos têm feito uma excelente campanha, pela positiva, apresentando soluções concretas e sem entrar em questões pessoais.

Acho que tem sido uma campanha positiva, nem muito polarizada, nem muito radicalizada. As pessoas estão um pouco cansadas de campanhas eleitorais e procuram mais esclarecimento do que conflitos. E isso tem acontecido. Tem sido, nesse sentido, uma campanha bastante positiva”, disse.

A conferência, que decorre até quinta-feira, dia 9 de Outubro, reúne cerca de 280 especialistas de mais de 30 países e é considerada o mais prestigiado encontro mundial sobre espécies invasoras marinhas. Mais de 250 cientistas e decisores discutem os avanços científicos e estratégicos para a gestão global de espécies marinhas não-indígenas, promovendo a cooperação e o desenvolvimento de soluções eficazes e sustentáveis.