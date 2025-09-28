Aeroporto recebe corrida inédita

Hoje, pela primeira vez, irá acontecer uma prova de atletismo no Aeroporto da Madeira, evento que irá acontecer a partir das 09h00, numa organização da ANA, Aeroportos de Portugal S.A. e da Associação de Atletismo da RAM (AARAM), decorrendo no perímetro da principal ‘porta de entrada’ na Madeira.

Além do ineditismo do evento desportivo, este tem um cariz solidário. Sendo uma “prova aberta a atletas federados e não federados de ambos os sexos nascidos em 2007 ou antes” e que obrigava à inscrição prévia até ao dia 15 de Setembro, no máximo de 350 participantes, com custo de 2 euros, se tiver esse número de participantes daria 700 euros que reverteriam, na totalidade, a favor da Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais - IPSS - Associação Sem Limites.

Refira-se que “o Aeroporto da Madeira disponibilizará estacionamento limitado aos participantes da corrida /caminhada, exclusivo para o período da mesma (entre as 08h00 e as 11h30). Contudo, tendo em conta que os lugares são limitados, apela-se a que os participantes, sempre que possível, partilhem o transporte, de forma a reduzir o número de viaturas”, adverte a organização. “O acesso ao parque será feito com apresentação do dorsal de participação na prova”.

Nota ainda para as duas modalidades, a competitiva que será a corrida e a não competitiva que será a caminhada. A primeira, a caminhada, parte às 09H00 e é “destinada a toda a população em geral, com uma extensão de 2,2 km. A partida será junto ao Parque das Rent-Cars em direção ao Piso das Chegadas, vira à direita debaixo do viaduto, segue em direção ao edifício da manutenção, sobe à secção de carga, passa na frente do edifício e vira à esquerda, em direção à meta, instalada dentro dos Parques de Estacionamento das Rent-Cars”. Cinco minutos depois (09H05) é dado o ‘tiro de partida’ da prova principal, “destinada a atletas nascidos em 2007 ou antes (sub-20, sub-23, seniores e veteranos), com uma extensão de 6,25 km, com partida junto ao Parque das Rent-Cars em direção ao Piso das Partidas, passando 2 vezes neste Piso, à terceira passagem pelo ponto de partida, segue em direção ao Piso das Chegadas, dando duas voltas a este percurso, à terceira passagem pela meta segue no mesmo sentido, virando à direita debaixo do viaduto, seguindo em direção ao edifício da manutenção, vira à direita, em frente à secção de carga, vira à esquerda, contorna o edifício em direção à meta, instalada no Parque de Estacionamento das Rent-Cars”, refere a organização.

No final, pelas 10h30, decorrerá a entrega de prémios aos 3 primeiros da classificação geral individual, às 3 primeiras equipas e os 3 primeiros por escalões (sub20, sub-23, seniores e veteranos 35 a 75).

Outros assuntos em agenda

09h00 - Associação de Pesca Desportiva da Região Autónoma da Madeira - 2.ª prova do Campeonato Regional de Clubes de Surf-Casting. Pelas 07h00 - Concentração dos atletas; 09h00 – Início; 13h00 - Término seguindo-se a pesagem de todo o pescado capturado. Local: Praia de Água de Pena, Machico.

09h30 - Chega Madeira em acção de campanha, com conferência de imprensa junto à Igreja de Santo António; e pelas 17h45 com a acções de rua na freguesia da Sé, junto à Igreja da Sé.

10h00 às 21h00 - XXXI Mostra da Sidra, no Santo da Serra, com reabertura do certame pelas 10h00; Missa Dominical pelas 11h00 na Igreja Paroquial do Santo da Serra; 12h30 - Demonstração e degustação de Sidra da Calheta; 13h30 - Grupo Cultural e Recreativo da Casa do Povo de Santo António da Serra; 14h00 - Demonstração e degustação de Sidra de Santa Cruz; 15h00 - A Caçoar - Casa do Povo de Santo António da Serra – Machico; 15h30 - Demonstração e degustação de Sidra de Machico; 16h30 - Grupo de Folclore MonteVerde; 17h00 - Demonstração e degustação de Sidra de Câmara de Lobos; 18h00 – D’Repente, 21h00 - Encerramento do Certame.

10h30 - Comemoração do 592.º aniversário da Freguesia de Santa Maria Maior, com celebração da Missa Solene; pelas 11h30 - Bolo de Aniversário e Madeira de Honra, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, na Boa Nova.

12h30 - Missa Campal para celebração do aniversário do Clube 1.º de Maio, no Campo de Futebol do 1.º de Maio.

10h30 - CDU realiza iniciativa política para abordar a defesa dos direitos da população, junto à igreja do Garachico, no Concelho de Câmara de Lobos.

10h30 – Candidatura do PSD/Madeira ‘Somos Câmara de Lobos’ organiza uma iniciativa política no centro da Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, junto à Igreja Matriz.

13h00 - Secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, estará presente no almoço comemorativo do 109.° aniversário da Associação de Futebol da Madeira, no restaurante ‘O Lagar’.

13h00 - 7.ª Edição do Festival FRACTAL 2025, com confecção e degustação de uma macarronada de domingo, numa parceria entre os Escoteiros do Monte e o Colégio Infante D. Henrique, a decorrer no referido colégio.

15h00 - AD Camacha recebe o Desportivo de Chaves B do Campeonato de Portugal, no Estádio da Camacha.

17h00 - Casa do Povo de São Martinho celebra o seu 30.º aniversário, com o acto oficial, que contará com a presença de autoridades, associados, utentes, voluntários, colaboradores e público em geral. Decorrerá ainda um concerto da Coral, com a participação do Grupo Coral da Casa do Povo de São Martinho e do Coro da Catedral do Funchal, na Sala Multiusos daquela Casa do Povo.

18h00 - Abertura do Novo Ano Pastoral com o tema "Formar Cristãos leigos para a missão na Igreja e no Mundo", realizando-se uma Missa Solene, celebrada pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, na Sé do Funchal.

18h00 - 2.ª Edição do Festival de Teatro Alternativo "FES.TAS", dedicada à "Memória" com o espectáculo "Eu Lembro-me", na Praça de Santana

18h00 - Sp. Braga recebe o CD Nacional, em jogo da I Liga, no Estádio Municipal de Braga.

Efemérides

Estes são os principais acontecimentos registados neste mesmo dia 28 de Setembro, Dia Internacional para o Acesso Universal à Informação, Dia Mundial da Raiva, Dia Mundial do Aborto Seguro, Dia Mundial da Penicilina e Dia Mundial do Surdo:

1803 - Nasce o historiador, arqueólogo e escritor francês Prosper Merimée.

1864 - Karl Marx organiza, em Londres, a Primeira Internacional, que dará corpo à criação dos primeiros partidos sociais-democratas e socialistas.

1866 - É inaugurado o Teatro do Príncipe Real, mais tarde Teatro Apolo, em Lisboa.

1871 - O Brasil promulga a lei que liberta as crianças da escravatura, a Lei n.º 2.040, conhecida como a Lei do Ventre Livre.

1878 - A iluminação pública é inaugurada em Cascais.

1891 - Morre, com 72 anos, o escritor norte-americano Herman Melville, autor de "Moby Dick" (1851).

1893 - É fundado o Futebol Clube do Porto.

1895 - Morre, com 72 anos, o químico e microbiologista francês Louis Pasteur, fundador da medicina microbiologia.

1920 - A Liga Profissional de Futebol Americano organiza o seu primeiro jogo, em que os Rock Island Independents, de Illionois, vencem os St Paul Ideals por 48-0.

1950 - A Indonésia é admitida na Organização das Nações Unidas (ONU).

1958 - A Constituição da V República Francesa é aprovada em referendo.

1974 - Levantam-se barricadas contra a manifestação da Maioria Silenciosa, organizada em apoio a António de Spínola.

1978 - Morre, aos 65 anos, o italiano Albino Luciani, Papa João Paulo I. O seu pontificado durou 33 dias.

1983 - É inaugurada a pista do aeroporto da Ilha do Corvo, nos Açores.

1984 - Maria Branca dos Santos, Dona Branca, "a banqueira do povo", é chamada à Polícia Judiciária.

1991 - O Conselho Nacional Palestiniano, parlamento no exílio, aceita a participação na Conferência de Paz para o Médio Oriente, proposta pelos Estados Unidos.

- Morre, com 65 anos, o músico de jazz, compositor e trompetista norte-americano Miles Dewey Davis III, Miles Davis.

1992 - Morre, aos 74 anos, Fernando Piteira Santos, jornalista, historiador, professor, ex-diretor do Diário de Lisboa, figura destacada da oposição Democrática à ditadura de Oliveira Salazar.

1995 - Yasser Arafat, líder da Organização da Libertação da Palestina (OLP), e o primeiro ministro israelita Yitzhak Rabin, assinam na Casa Branca em Washington, Estados Unidos, o acordo para o fim da ocupação da Cisjordânia.

1999 - Xanana Gusmão, dirigente do Congresso Nacional para a Reconstrução de Timor-Leste (CNRT), reúne-se em Nova Iorque, Estados Unidos, com o secretário-geral das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan.

2000 - Vitória do "não" no referendo na Dinamarca sobre a adesão ao Euro, com 53,1 por cento dos votos.

- O líder da oposição de direita israelita, o Likud, Ariel Sharon, visita o Monte do Templo, conhecido por Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém Oriental. O facto está na origem da Segunda Intifada.

2003 - Toma posse o primeiro ministro do Governo de transição da Guiné-Bissau, Artur Sanha, de 42 anos, antigo secretário de Estado da Administração Interna e das Pescas e actual secretário-geral do Partido da Renovação Social (PRS).

- Morre, com 94 anos, o cineasta e escritor norte-americano nascido na Turquia Elia Kazan, realizador de "Há Lodo no Cais".

2005 - Investigadores confirmam a perda de 40% da massa de gelo no Pólo Norte nos últimos 40 anos.

2006 - Começa a repetição do julgamento do caso UGT, relacionado com alegadas burlas com verbas do Fundo Social Europeu. Os factos remontam a 1988-1989 e dizem respeito a uma acusação por fraude na obtenção de subsídios, num valor superior a 385 mil contos (1,8 milhões de euros), deduzida pelo Ministério Público, em 1995, contra 36 arguidos, 23 dos quais pessoas singulares.

2007 - Na Birmânia, a polícia utiliza bastões para dispersar milhares de manifestantes. A unidade militar estacionada em Mandalay, segunda maior cidade da Birmânia, recusa ordens governamentais para disparar sobre monges desarmados.

2011 - Alegando cansaço, o artista francês Albert Uderzo, criador das aventuras de Astérix e Obélix, passa o testemunho aos desenhadores Frédéric e Thierry Mébarki e ao guionista Jean-Yves Ferri.

2013 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprova uma resolução sobre o desmantelamento do arsenal de armas químicas da Síria. Esta resolução é a primeira a ser adotada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) desde o início do conflito na Síria, em março de 2011.

2014 - Em Hong Kong, com partes do complexo do governo sitiados, o movimento Occupy Central junta-se aos estudantes e começa a sua campanha de desobediência civil. Pelo menos cinco ativistas, incluindo três deputados, são detidos.

- Portugal sagra-se campeão da Europa de ténis de mesa pela primeira vez ao derrotar a Alemanha, por 3-1, na final dos Europeus por equipas, que se disputaram em Lisboa.

- O atleta queniano Dennis Kimetto bate o recorde do mundo da maratona, ao correr em Berlim, Alemanha, em 2:02.57 horas, tornando-se o primeiro atleta a cobrir a distância abaixo das 2:03 horas.

2015 - Água líquida é observada em Marte, anuncia a agência espacial norte-americana NASA. A conclusão, que apoia a tese da existência de água líquida em Marte, surge da análise de imagens recolhidas do "planeta vermelho" pela sonda da NASA Mars Reconnaissance Orbiter, lançada há dez anos.

2016 - Morre, com 93 anos, Shimon Peres, ex-Presidente de Israel de 2007 a 2014 e Prémio Nobel da Paz em 1994.

- Morre, aos 91 anos, Valentim Xavier Pintado, economista e professor universitário e um dos fundadores do CDS. Nos anos de 1970 foi secretário de Estado do Comércio do governo presidido por Marcelo Caetano.

- Morre, aos 66 anos, Armindo Maurício, advogado, antigo ministro e antigo secretário-geral do maior partido da oposição cabo-verdiana Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV).

2018 - O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decreta prisão preventiva para o diretor da Polícia Judiciária Militar, Luís Vieira, arguido no caso da recuperação das armas roubadas em Tancos, Vila Nova da Barquinha.

2020 - O Supremo Tribunal espanhol anuncia a confirmação da inabilitação por um ano e meio do presidente do governo regional da Catalunha, Quim Torra, por desobediência à junta eleitoral central.

- Morre, aos 80 anos, Jorge Salavisa, bailarino e coreógrafo, dirigiu o Ballet Gulbenkian e a Companhia Nacional de Bailado.

2021 - O ex-presidente do Banco Privado Português João Rendeiro é condenado a três anos e seis meses de prisão efetiva num processo por crimes de burla qualificada.

2023 - O ministro das Finanças, Fernando Medina, anuncia a intenção de o Governo de alienar pelo menos 51% do capital da TAP, reservando até 5% aos trabalhadores, e quer aprovar em Conselho de Ministros até ao final do ano ou inicio de 2024 o caderno de encargos da privatização da TAP.

2024 - Morre, aos 99 anos, Alexandre do Nascimento, cardeal angolano, foi presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e arcebispo emérito de Luanda.

- Morre, aos 88 anos, Kris Kristofferson, cantor, compositor e ator norte-americano, escreveu clássicos como "Sunday Mornin' Comin' Down", "Help Me Make it Through the Night", "For the Good Times". Venceu quatro Grammys e cinco galardões das associações de música country.

Este é o ducentésimo septuagésimo segundo dia do ano. Faltam 94 dias para o termo de 2025.

