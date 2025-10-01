Albuquerque alerta para “empecilhos” à modernização

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, afirmou no Tech Trends, organizado pela MEO, que a Madeira e o país têm de avançar rapidamente na incorporação tecnológica, desde que não surjam “empecilhos” como os que no passado resultaram culpando a Autoridade da Concorrência por esses entraves

O governante citou o relatório de Mário Draghi, que alerta para uma quebra de 20% na competitividade europeia face aos Estados Unidos na última década, para sublinhar que Portugal e a Região não podem perder mais tempo. “Se não criarmos escala, se não tivermos condições fiscais e financeiras mais atrativas, vamos continuar a formar jovens altamente qualificados para depois os perdermos para outros países”, afirmou. Aliás esse “gap [diferença] está acentuar-se, precisou.

Albuquerque defendeu a criação de novos instrumentos de financiamento para startups tecnológicas, lembrando que “os bancos tradicionais não dão resposta” e que só através de fundos e bolsas específicos, já aplicados em países como a Holanda e a Suécia, será possível impulsionar empresas com dimensão internacional.

O Chefe do Executivo madeirense alertou ainda para a pressão fiscal e os baixos salários, que classificou como um obstáculo à retenção de talento. “Se não alterarmos este quadro, as nossas empresas continuarão sufocadas e os jovens continuarão a emigrar”, advertiu.

No mesmo evento, o governante felicitou a MEO pelo anúncio feito pela CEO, Ana Figueiredo, que revelou que todos os túneis da via rápida entre o aeroporto e a Calheta passam a ter cobertura integral de voz e dados móveis, incluindo 5G.

Miguel Albuquerque destacou tratar-se de uma notícia aguardada há muito pelos madeirenses e um passo decisivo para reforçar a modernização, segurança rodoviária e competitividade da Região.