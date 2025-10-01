Grupo HPA na Madeira assinala Dia Mundial da Música

O Madeira Medical Center e o Hospital Particular da Madeira, do grupo HPA Saúde, assinalaram hoje o Dia Mundial da Música, com a presença do músico Samuel Vieira, que fez as delícias de quem o ouviu.

O músico madeirense percorreu os vários serviços de ambas as unidades, cantou, tocou e encantou utentes e colaboradores.

O Grupo HPA Saúde Madeira esclarece que considera "importante" realizar este tipo de iniciativas que promovem o bem-estar dos seus pacientes.