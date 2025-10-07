Madeira mantém vigilância sobre o sargaço

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, afirmou esta terça-feira, à margem da XII Conferência Internacional sobre Bioinvasões Marinhas, que a Região continua atenta à presença de sargaço nas suas águas.

“Tal como a maioria dos países da costa europeia, verificamos que, neste momento, o sargaço vem do mar dos sargaços e não representa qualquer ameaça, ao contrário do que aconteceu no ano passado. É uma situação complicada, mas, se surgirem problemas, teremos de realizar as limpezas necessárias, tal como fizemos no Porto Santo no ano passado”, disse.

O governante sublinhou que a monitorização e intervenção continuam a ser essenciais para gerir esta problemática, que pode ter impactos ambientais e económicos na Região.