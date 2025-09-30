Relatório europeu sobre o oceano alerta para ameaça de espécies invasoras

O oceano global está ameaçado pelas alterações climáticas, espécies invasoras ameaçam a biodiversidade, nomeadamente em Portugal, e o aumento do nível do mar ameaça 200 milhões de europeus, segundo um relatório hoje divulgado pela Comissão Europeia.

O nono relatório anual do Copernicus (sistema de observação por satélites) sobre o estado dos oceanos revela que todas as partes dos oceanos estão agora ameaçadas pelas alterações climáticas, pela perda de biodiversidade e pela poluição.

O aumento de espécies invasoras como os caranguejos-azuis-do-Atlântico (Callinectes sapidus) - originários do Atlântico ocidental e golfo do México e já presentes nos estuários do Tejo e do Guadiana - e os vermes-de-fogo (Hermodice carunculata) - anelídeo marinho nativo do Atlântico tropical e do Mediterrâneo e já presente no Algarve e na Madeira - ameaçam a biodiversidade e as atividades de pesca.

O relatório mostra ainda que o aquecimento dos oceanos está a acelerar, indicando que o nível do mar subiu 228 milímetros entre 1901 e 2024, ameaçando 200 milhões de europeus que vivem em zonas costeiras e pondo em risco os locais classificados como património mundial da UNESCO.

Em 2023 e 2024, as temperaturas oceânicas excederam os recordes anteriores em mais de 0,25°C, afetando os ecossistemas, as pescas e as economias costeiras.

O relatório Copernicus fornece uma avaliação abrangente e atualizada do estado do oceano global e dos mares regionais europeus para a comunidade científica dos oceanos, bem como para os responsáveis políticos e decisores.