Incêndio no Curral das Freiras já está extinto

O incêndio que deflagrou esta manhã no Curral das Freiras, na zona das Murteiras, já está extinto.

O fogo consumiu canavieiras e silvado, numa zona de difícil acesso, mas não ameaçou casas.

Para combater as chamas foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, os Bombeiros Sapadores do Funchal, os Bombeiros Voluntários Madeirenses e o helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil.