Disparo de alarme de fogo acciona bombeiros do Funchal
O alarme de incêndio de um estabelecimento comercial situado na Rua Dr. Fernão de Ornelas, no Funchal, disparou esta manhã, por volta das 7 horas, accionado uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses para o local.
A corporação mobilizou um veículo ligeiro de combate a incêndios para fazer o reconhecimento do local, contudo não foi detectado qualquer foco de incêndio.
A Polícia de Segurança Pública esteve também no local.
