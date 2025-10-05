 DNOTICIAS.PT
Disparo de alarme de fogo acciona bombeiros do Funchal

Foto Arquivo

O alarme de incêndio de um estabelecimento comercial situado na Rua Dr. Fernão de Ornelas, no Funchal, disparou esta manhã, por volta das 7 horas, accionado uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses para o local. 

A corporação mobilizou um veículo ligeiro de combate a incêndios para fazer o reconhecimento do local, contudo não foi detectado qualquer foco de incêndio. 

A Polícia de Segurança Pública esteve também no local. 

