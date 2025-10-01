PTP critica "estado degradado" do Cemitério da Ribeira Brava

O Partido Trabalhista Português (PTP) vem manifestar a sua "profunda preocupação e desagrado" em relação ao estado actual do Cemitério da Ribeira Brava, nomeadamente após a realização de intervenções que, alegadamente, envolveram um investimento de 75 mil euros.

"A situação encontrada no local é lamentável em termos de conservação, com buracos e desníveis no chão, para não falar nas fendas incrustadas mas paredes", afirma o candidato Joel Abreu, acrescentando também a persistência de um cheiro nauseabundo, que considera ser "totalmente incompatível com a dignidade e o respeito que um espaço de repouso e homenagem deve merecer".

No entender do partido, a condição actual do cemitério levanta sérias dúvidas sobre a eficácia e a correcta aplicação dos 75 mil euros de fundos públicos, levando o candidato a questionar a natureza das obras executadas e o planeamento da sua manutenção.

O PTP propõe que "os projectos e a confirmação da execução dos mesmos, sejam feitos através de assembleias públicas, onde a cada três meses, a câmara apresente informações do que está em execução e do que ainda está por realizar. Esta iniciativa devolverá aos cidadãos o seu direito de decidir o que realmente tem prioridade e importância no concelho, tendo uma total transparência e criando uma nova dinâmica política participativa", refere.