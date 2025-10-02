José Câmara é candidato à Junta da Serra de Água pelo 'Ribeira Brava em Primeiro'

O Movimento Independente Ribeira Brava em Primeiro (RB1) apresentou oficialmente José Câmara como candidato à presidência da Junta de Freguesia da Serra de Água.

Com apenas 25 anos, o designer de profissão, José Câmara integra uma nova geração de cidadãos comprometidos com a sua terra. O candidato afirma querer "uma Junta mais próxima, eficaz e transparente", com atenção às necessidades quotidianas da população.

Quero estar junto das pessoas da Serra de Água, ouvir, agir e encontrar soluções para os problemas do dia a dia, mas também projetar o futuro da nossa freguesia com respeito pelas nossas raízes José Câmara, Movimento Ribeira Brava em Primeiro

As suas principais linhas de acção da candidatura são: a proximidade com a população; agricultura e acessibilidades; associações e desporto; apoio social e saúde; valorização do território; educação e natalidade; tradições e cultura.

"Esta candidatura representa a renovação, a responsabilidade e o compromisso com a Serra de Água, trazendo uma equipa motivada e preparada para servir a comunidade", sublinha o movimento liderado por Marco Matias.