"A mobilidade é um eixo central no desenvolvimento harmonioso" da Ribeira Brava

"A mobilidade é um eixo central no desenvolvimento harmonioso do concelho da Ribeira Brava. As características geográficas do território, embora desafiantes, não podem continuar a ser um entrave ao bem-estar e à qualidade de vida da população". Por isso, o movimento Ribeira Brava em Primeiro (RB1), liderado por Marco Martins, apresenta um conjunto de medidas estruturantes e sustentáveis para o mandato 2025-2029.

Em nota à imprensa, destaca as propostas mais relevantes, nomeadamente "o levantamento e reabilitação integral da rede viária municipal, garantindo maior segurança e eficiência na circulação; a reformulação da estação intermodal da Ribeira Brava, com novas coberturas e sanitários públicos, e a realização de um estudo para a criação de uma nova estação intermodal no Campanário, junto ao nó da via rápida; a construção de três plataformas multifuncionais sobre o leito canalizado da ribeira, que integrarão estacionamento, zonas de lazer, espaços ajardinados e passagens pedonais em pontos estratégicos da vila; a implementação de um corredor verde entre a Ribeira Brava e a Serra de Água, promovendo uma mobilidade mais sustentável e a criação de zonas de estacionamento e de desvios nos caminhos municipais, o alargamento de veredas para permitir acesso automóvel a habitações e a ligação de estradas sem saída a outras vias já existentes".

O movimento reafirma também "a aposta na melhoria contínua do sistema de transportes públicos, na modernização da sinaléctica e informação rodoviária, na construção e melhoria de abrigos de paragens de autocarro, no reforço das acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida, bem como no apoio às escolas com programas de educação rodoviária".

Com estas medidas, o Ribeira Brava em Primeiro "pretende assegurar um concelho mais moderno, acessível e coeso, colocando sempre em primeiro lugar o bem-estar dos ribeira-bravenses".

