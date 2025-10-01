Ribeira Brava em Primeiro candidata Marco Junqueira à Junta de Freguesia da Tabua

O Movimento Independente Ribeira Brava em Primeiro (RB1) apresentou esta quarta-feira, 1 de Outubro, o seu candidato à Junta de Freguesia da Tabua nas Eleições Autárquicas de 12 de Outubro. Trata-se de Marco Junqueira, empresário na área do transporte de passageiros, de 32 anos de idade.

Em nota emitida, a candidatura descreve Marca Junqueira como uma "figura bem conhecida na comunidade, reconhecido pela sua dedicação, responsabilidade e espírito de serviço". Segundo o RB1, o candidato coloca "a sua experiência e honestidade ao dispor da freguesia que o viu crescer".