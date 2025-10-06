"Populações das zonas altas precisam de voltar a ter voz na Câmara" do Funchal

Ricardo Lume defendeu, hoje, que "as populações das zonas altas precisam de voltar a ter voz na Câmara Municipal [do Funchal]", argumentando que "essa voz só será garantida com a eleição de um vereador da CDU".

No seguimento de um conjunto de acções de campanha eleitoral desenvolvidas, esta segunda-feira, nas zonas altas do concelho, o cabeça-de-lista da CDU às eleições autárquicas sublinhou que fora do centro urbano "continuam por resolver problemas básicos que há muito exigem resposta", passando a enumerar alguns.

Na Levada do Pico do Cardo de Dentro, a população exige ligação à rede pública de esgotos e alerta para o risco de desmoronamento de um muro. Nas Escadinhas do Caminho Velho da Estrela, há meses corre esgoto a céu aberto, colocando em risco a saúde pública. No Caminho do Moinho, falta estacionamento e o prolongamento da estrada até aos Massapés. No Sítio do Pomar do Miradouro, os moradores continuam à espera de bolsas de estacionamento e de um acesso rodoviário entre a Vereda da Freirinha e Vereda da Fonte do Corgo Ricardo Lume, CDU

Perante esta realidade "preocupante", o candidato da CDU acusou o actual executivo municipal de negligência.

“O executivo da CMF, liderado pelo PSD/CDS, tem negligenciado as suas competências e adiado soluções para problemas que afetam diariamente a vida das pessoas. PSD e CDS gerem a Câmara como se fosse um departamento do Governo Regional — de costas voltadas para a população”, atirou.

Para Ricardo Lume, "não é aceitável que a Câmara falhe nas suas obrigações, enquanto exige que os munícipes cumpram as suas". "Os impostos e taxas pagos pela população devem servir para resolver os seus problemas — e não para outros fins", sublinhou apelando ao voto no próximo dia 12.