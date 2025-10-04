Bombeiros Sapadores desfilam no Funchal este sábado

Os Bombeiros Sapadores do Funchal assinalam este sábado, 4 de Outubro, o seu 137.º aniversário com um desfile motorizado que acaba de ter início, pelas 15h30, entre o quartel e o Largo do Município, passando pela Avenida do Mar. A iniciativa conta com a presença da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, e do vice-presidente, Bruno Pereira.

Durante o desfile, que se prolonga até às 18h00, circularão veículos de emergência em marcha lenta, com sinais sonoros e luminosos ligados. A autarquia alerta que não há motivo de alarme para a população.

Devido ao evento, estão previstos cortes de trânsito na Praça do Município, na Rua Marquês do Funchal, na Rua dos Ferreiros e no troço sul da Rua Francisco Franco Escultor, entre as 15h45 e as 18h00.