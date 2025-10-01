Funchal homenageia "super-bombeiros" sapadores

A Câmara Municipal do Funchal homenageou, esta quarta-feira, os elementos da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal que participaram na prova internacional 'Escadórios da Humanidade 2025'.

A cerimónia, que contou com o vice-presidente Bruno Pereira, acompanhado pelas vereadoras Ana Bracamonte e Helena Leal, visou distinguir a "coragem e o mérito" desta corporação, que no passado sábado, 27 de Setembro, conquistou vários títulos numa das competições mais exigentes do panorama internacional.

Bruno Pereira não poupou nos elogios no seu discurso: "Permitam-me a expressão: temos ‘super-bombeiros’ preparados para quaisquer ocorrências de socorro e protecção".

O autarca começou por contextualizar a dimensão do feito, sublinhando que “a prova 'Escadórios da Humanidade' é uma competição com crescente destaque nacional e internacional. Este ano bateu o recorde de participantes, com um total de 1.900 bombeiros, em que 1.000 destes bombeiros vinham de grandes corporações como Lisboa e Porto, enquanto no caso do Funchal, são 130 bombeiros sapadores. Isto é bem representativo da preparação e disciplina destes bombeiros".

A edição deste ano disputou-se no escadório do Santuário do Bom Jesus do Monte, em Braga. Com um desnível de 116 metros, 573 degraus e 30 kg de equipamento, a corporação alcançou resultados excepcionais em várias categorias, destacando-se o Sapador David Vieira, que alcançou o 1.º lugar na classificação geral masculina e estabeleceu um novo recorde da prova. A equipa feminina demonstrou enorme talento ao garantir o 2.º lugar no pódio colectivo, numa prestação de alto nível que teve na Sapadora Ana Gama um dos seus grandes expoentes.

Nas categorias veteranas, os resultados foram igualmente notáveis, com a conquista do 3.º lugar em Veteranas 3 e do 2.º lugar em Veteranos 5.

Para o vice-presidente, o valor do desempenho vai muito para além do resultado desportivo. "É o reflexo da qualidade dos nossos bombeiros e o reconhecimento da sua preparação diária para situações de emergência", afirmou, atribuindo parte do mérito ao trabalho "fundamental" do preparador físico, Frederico Castro, também homenageado.

Bruno Pereira terminou a sua intervenção com um agradecimento da autarquia em representação da Presidente da Câmara Municipal do Funchal, bem como um agradecimento pessoal: "Estar aqui convosco é algo que me deixa profundamente satisfeito. O meu muito obrigado pelo vosso desempenho".

Após a intervenção inicial, seguiu-se o momento da entrega de medalhas municipais de reconhecimento aos bombeiros, atribuídas pelas vereadoras Helena Leal e Ana Bracamonte.

Por sua vez, e num gesto de retribuição e de agradecimento pelo apoio constante da Câmara Municipal, a corporação entregou uma das suas medalhas de participação na prova a Bruno Pereira, que tem sob a sua responsabilidade os pelouros da Proteção Civil e Bombeiros.

Voto de Louvor e aniversário da corporação

Como corolário deste reconhecimento público, um voto de louvor pelos feitos alcançados será levado à reunião de Câmara já nesta quinta-feira. As homenagens aos sapadores prosseguem no sábado, dia 4, com as comemorações do 137.º aniversário da corporação, na Praça do Município.