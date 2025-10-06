Madeira apoia 81 projectos com 1,7 milhões de euros

O secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, alertou para possíveis cortes nos fundos europeus no próximo Quadro Financeiro Plurianual (2028–2034), incluindo a redução do Fundo de Coesão, do FEDER e do POSAI, o que, segundo ele, ameaça o investimento e o desenvolvimento das regiões ultraperiféricas como a Madeira. O governante defendeu a aplicação efectiva do artigo 349 do Tratado da UE, garantindo que os fundos sejam adaptados à realidade insular.

Apesar destas ameaças, o Governo Regional formalizou, numa cerimónia do IDE, o apoio a 81 projectos empresariais, que correspondem a um investimento global superior a 10 milhões de euros por parte das empresas e que têm uma despesa pública associada de cerca de 1,7 milhões de euros.

Só o Programa de Inovação recebeu 76 candidaturas, num total de 105 milhões de euros.

Nos últimos 10 anos o Governo Regional da Madeira já apoiou mais de 8 mil projectos empresariais, num montante superior a 197 milhões de euros de despesa pública, o que corresponde a um investimento global de mais de mil milhões de euros.

José Manuel Rodrigues sublinhou a mudança de paradigma económico da Madeira, que hoje assenta sobretudo no investimento privado, e anunciou medidas fiscais para 2026, incluindo um IRC de 13% e redução de escalões intermédios de IRS, criando um ambiente mais favorável para empresas e trabalhadores.