Prémio de Arquitectura da Madeira e Porto Santo distingue projectos inovadores

No âmbito do Dia Mundial da Arquitectura, no próximo dia 6 de Outubro, segunda-feira, a Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos (SRMAD) organiza a cerimónia entrega do Prémio de Arquitectura da Madeira e Porto Santo 2025, com a cerimónia ter lugar na sede a partir das 16h30.

Na mesma ocasião também será inaugurada a Exposição das obras candidatas ao Prémio PAMPS 2025 e a Exposição dos Prémios atribuídos pela União Internacional de Arquitectos, com o tema 'UIA Friendly and Inclusive Spaces Awards 2023', que destaca obras e teses em 4 categorias: Novos edifícios; Edifícios existentes renovados (incluindo edifícios históricos); Espaços públicos e abertos; e Investigação. Este Prémio mereceu do júri o reconhecimento a dois arquitectos portugueses, através da atribuição de duas menções honrosas, para as seguintes categorias de obras:

- Centro Equestre Terapêutico Pony Club Porto: Reconversão e ampliação de um antigo complexo rural, Portugal (Categoria de Edifícios Existentes Reabilitados) da autoria do Arq. Tiago Reis de Oliveira.

- Acessos Mecânicos ao Castelo de Leiria, Portugal (Categoria de Espaços Públicos e Abertos) da autoria do arq. Vítor Santos Cruz.

A cerimónia contará com a presença dos elementos do júri PAMPS2025 constituído pela representante da Secção Regional da Ordem dos Arquitectos, Liliana Ferreira, a representante da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Ana Filipa Abrantes, o representante da Associação de Municípios AMRAM, Paulo Vieira e o presidente do Júri, Miguel Nunes.

Além do prémio, cujo troféu será entregue pelo secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus ao arquitecto José Duarte Caldeira e Silva com a 'Casa na Encosta Poente', foi atribuída três Menções Honrosas, a primeira ao projecto 'Casa nos Saltos' dos arquitectos Adriana Henriques e André Ferreira, a segunda ao projecto 'Casa Prazeres' do arquitecto André Gonçalves e o terceiro ao projecto 'Casa Pic' dos arquitectos Carolina Sumares e Rik den Heijer.