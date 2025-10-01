“Madeira bem preparada para novas tecnologias”

À margem da Conferência Tech Trends 2025, que decorre no Savoy Palace, Jorge Sequeira, director Comercial da MEO na Madeira, afirmou que a Região reúne hoje condições sólidas para acolher e tirar partido da transformação digital em curso. “Do ponto de vista das infra-estruturas, a Madeira está bem posicionada e preparada para receber todas estas novas tecnologias”, sublinhou antes de arrancar mais um painel sobre Inteligência Artificial.

O responsável destacou que a Inteligência Artificial “não é um tema de futuro, nem de ficção científica, mas uma realidade que já está a transformar a nossa vida de forma transversal”. Num contexto de forte crescimento económico e turístico, Sequeira reconheceu que essa evolução traz também novos desafios: “Os hotéis, as levadas e as estradas não crescem de um dia para o outro. O aumento do turismo é muito positivo, mas levanta problemas concretos que temos de saber enfrentar, desde a pressão sobre os serviços públicos até à falta de recursos humanos”.

Entre os maiores desafios identificados está a cibersegurança, que considera “um dos temas centrais desta nova era” e que deve ser encarado como prioridade para empresas e instituições. “As empresas que estão no digital podem ser atacadas, mas as que não estão já morreram sem saber”, alertou.

O director comercial da MEO Madeira frisou ainda que a modernização da Região, com projectos estruturantes como o novo hospital, exigirá capacidade de adaptação e redimensionamento do Estado e dos serviços. Neste caminho, defendeu que a MEO Empresas deve ser vista “não apenas como operador de telecomunicações, mas como parceiro tecnológico para apoiar as empresas e instituições a enfrentar os desafios da transição digital e da segurança da informação”.

Concluiu, recordando que, a transformação tecnológica não se faz isoladamente: “É um trabalho de parceria, que exige a colaboração com os grandes players internacionais que estão connosco aqui nesta conferência para partilhar soluções e visões de futuro”.