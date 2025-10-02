Santa Cruz reforça formação e simulacros de incêndio nas escolas

A Câmara Municipal de Santa Cruz, através da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e do Serviço Municipal de Protecção Civil, em estreita articulação com a Subunidade de Educação, promoveu, ontem, nas instalações da corporação, uma reunião de trabalho com os delegados e responsáveis de segurança das escolas do concelho.

Este encontro enquadra-se na obrigatoriedade legal de realização de simulacros de incêndio nos estabelecimentos de ensino, envolvendo meios de socorro externos, e teve como principais objectivos: "o planeamento e agendamento de simulacros para o presente ano lectivo e a definição de um programa de capacitação e instrução para docentes e não docentes, nas áreas da utilização de extintores e do suporte básico de vida.

No total, estão previstas oito acções de formação, com vertente teórica e prática, que irão reforçar as competências de resposta de toda a comunidade escolar em situações de emergência.

Paralelamente, serão realizados cerca de 8 simulacros de incêndio, com evacuação total dos estabelecimentos e a activação dos respectivos planos de segurança, assegurando a participação operacional da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

A segurança da comunidade escolar é uma prioridade absoluta. Estas iniciativas permitem preparar professores, funcionários e alunos para reagirem de forma eficaz em cenários de risco, criando escolas mais seguras e resilientes Élia Ascensão, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz

Com este plano, o Município de Santa Cruz "reafirma o seu compromisso em investir na prevenção, formação e segurança, garantindo a protecção das crianças, jovens e profissionais que diariamente frequentam os estabelecimentos de ensino do concelho".