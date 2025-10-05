CDU quer garantir mobilidade para melhor combater incêndios em Santa Cruz

A candidatura da CDU à Câmara Municipal de Santa Cruz abordou, hoje, a necessidade de melhorar a mobilidade no concelho, também com o intuito de melhor enfrentar incêndios. O dia de hoje foi dedicado a acções de campanha eleitoral na freguesia da Camacha.

"Por exemplo, o concelho de Santa Cruz, em diversas ocasiões enfrentou incêndios florestais que puseram em risco pessoas e bens. Em muitas situações a falta de acessos condicionou e continua a condicionar a capacidade de combater estes flagelos", indicou Énio Martins.

O cabeça-de-lista diz que "não podemos esquecer que a mobilidade garante que os bombeiros e equipamentos cheguem a locais de incêndio o mais rápido possível, acessem terrenos difíceis e executem operações de forma eficiente, seja pelo rápido deslocamento para o local, pela capacidade de manobra em terrenos acidentados o que é vital para a contenção da propagação e para a proteção de vidas e bens".

É essencial, para além da organização de terrenos, a manutenção de estradas e caminhos com faixas de segurança, pois em caso de evacuação, a mobilidade adequada ajuda a preservar vidas, priorizando a saída para locais seguros e não prejudicando as ações de combate ao fogo. Énio Martins

"A CDU defende que é crucial o planeamento antecipado que permita programar e executar, no terreno, uma (muito) melhor prevenção e uma melhor defesa contra os incêndios, quer sejam florestais, quer se verifiquem em áreas urbanas ou dentro das localidades", indica Énio Martins, acrescentando que, para que essa prevenção resulte, "é essencial investir nas acessibilidades locais, melhorar as vias existentes no sentido de criar condições para a circulação das viaturas de socorro e combate a incêndios, assim como alargar a rede de bocas-de-incêndio existente". "As pessoas, as populações, não podem ficar entregues à sua sorte sem serem apoiadas ou defendidas simplesmente porque os acessos são desadequados à rápida circulação dos meios de combate aos incêndios", atira o candidato.

"A CDU reafirma o seu compromisso com a população de Santa Cruz: um concelho mais seguro, e com políticas que colocam a vida das pessoas, os seus bens e haveres em primeiro lugar", terminou.