Guterres e Aznar visitaram a Madeira há 24 anos

Corria o ano de 2001 quando António Guterres e José Maria Aznar visitaram a Madeira, acompanhados pelas respectivas famílias. Conheceram a gastronomia e a cultura da Região.

Na sua edição de 30 de Setembro de 2001, o DIÁRIO dava conta de como tinha sido o segundo dia de visita particular, mas marcada por fortes medidas de segurança e sem declarações. À saída do hotel 'baralharam' as contas à comunicação social, mas ao início da tarde foram detectados no miradouro das Cabanas, em São Jorge.

Posteriormente, visitaram a Quinta do Furão. Antes tinham passado pela Ribeira Brava, Encumeada, São Vicente e Seixal. As paragens seguintes foram na Boaventura, Ponta Delgada e então São Jorge. Já na Quinta do Furão foram recebidos pelo secretário regional do Turismo.

Na época, António Guterres era o Primeiro-ministro português e José Maria Aznar desempenhava o cargo de Presidente de Espanha.