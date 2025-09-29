O candidato do CHEGA à Câmara Municipal da Ribeira Brava, Roberto Gonçalves, recorda que "pouco ou nada mudou" desde o incêndio de 14 de Agosto de 2024, que "devastou a freguesia da Serra de Água e alastrou a outros concelhos da Madeira".

"Não existe um relatório público com o apuramento financeiro dos prejuízos agrícolas, pecuários, habitacionais e infraestruturais; os apoios anunciados foram insuficientes, tardios ou nunca chegaram às famílias e agricultores e as prometidas faixas de contra-fogo continuam por executar, como no Caminho Agrícola do Curral Jancão", lamenta.

De acordo com o candidato, "a prevenção estrutural permanece no papel".

“O concelho da Ribeira Brava é hoje uma bomba-relógio. Se nada mudou de forma estrutural, as zonas altas continuam a ser um perigo real para novos incêndios florestais. O que aconteceu na Serra de Água poderá repetir-se noutras encostas do município”, alerta Roberto Gonçalves.

Em nota à imprensa, o candidato exige "transparência imediata, com a publicação dos prejuízos apurados por freguesia; execução urgente das medidas preventivas, incluindo faixas de contra-fogo e gestão de combustível; apoios concretos e auditáveis, entregues com listas públicas de beneficiários e montantes e um plano integrado de prevenção e recuperação, com envolvimento das entidades regionais, locais e monitorização independente".

Um ano após a tragédia, Roberto Gonçalves deixa o aviso: “As lições não foram aprendidas. Serra de Água foi a primeira a arder em Agosto de 2024, mas, se nada for feito, não será a última".