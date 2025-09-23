Paula Margarido destaca simbolismo da paz e da inclusão

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude participou, hoje, num cordão humano que decorreu nos Jardins do Bairro, juntando utentes da Associação Centro Luís de Camões e alunos da Escola EB1 da Cruz de Carvalho. Paula Margarido visitou a instituição acompanhada pela presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Nivalda Gonçalves, e pelo presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, Manuel António Filipe.

Segundo explica nota à imprensa, no centro deste cordão humano, Paula Margarido, uma criança e um idoso lançaram três balões biodegradáveis, representando as três fases da vida — infância, idade adulta e velhice — num gesto de esperança e de compromisso com um futuro mais justo e inclusivo.

Paula Margarido visitou a Mercearia Social e a Loja dos 3R’s, bem como o Espaço de Interajuda Técnica (EIT), onde são disponibilizados temporariamente materiais ortopédicos, de puericultura ou vestuário específico, promovendo um apoio solidário, sustentável e de proximidade às famílias.

Outro ponto visitado foi o Serviço de Apoio Social, que integra dois apartamentos destinados a acolhimento temporário de pessoas carenciadas — sobretudo do Porto Santo — que necessitam de permanecer no Funchal para consultas ou tratamentos médicos, numa resposta apoiada pela Secretaria Regional da Inclusão.

Hoje celebrámos a paz com gestos simples mas profundamente significativos: um cordão humano que uniu crianças, adultos e idosos, demonstrando que só juntos conseguimos construir uma sociedade mais fraterna e solidária. A paz começa no respeito, na partilha e no encontro de gerações — valores que esta instituição vive e promove todos os dias. Paula Margarido

A governante elogiou ainda o trabalho feito ao longo de três décadas por esta instituição: "este é um verdadeiro exemplo de inovação, proximidade e cuidado humano. Com dedicação e criatividade, a instituição tem apoiado quem mais precisa e, ao mesmo tempo, incentivado a autonomia, a cidadania e a inclusão".