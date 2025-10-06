 DNOTICIAS.PT
Bombeiros da Madeira treinaram resgate na Serra da Arrábida

Fotos SRPC

Um total de 15 bombeiros da Madeira, especializados em salvamento técnico por cordas, participaram, no passado fim-de-semana, num exercício nacional organizado pela Odysecur Academia Portuguesa de Segurança e Emergência, no distrito de Setúbal.

A unidade operacional composta por elementos dos Bombeiros Voluntários da Calheta e por elementos da Associação Humanitária de Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol, foi liderada pelo comandante Jacinto Serrão.

Segundo o Serviço Regional de Protecção Civil, os bombeiros foram orientados para a Gestão de Operações de Resgate por corda, num evento que teve por objectivo dar espaço à partilha de conhecimento e experiências entre agentes de Proteção Civil.

O exercício realizou-se na Serra da Arrábida, em áreas especialmente escolhidas para desafiar as competências das equipas participantes, oriundas de vários pontos do país.

