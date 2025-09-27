 DNOTICIAS.PT
Ciclista sofre paragem cardiorrespiratória no Santo da Serra

Um homem com cerca de 50 anos sentiu-se mal há instantes quando estava a andar de bicicleta, na estrada que liga o Santo da Serra à Portela, e entrou em paragem cardiorrespiratória.

Os Bombeiros Municipais de Machico e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) já se encontram no local a efectuar manobras de reanimação.

