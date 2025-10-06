Cerca de 100 bombeiros à prova no ‘Caminho das Voltinhas’

Realiza-se no próximo sábado, dia 11 de Outubro, a segunda edição do ‘Caminho das Voltinhas’, em Machico. Uma prova de força e resistência, de carácter lúdico e competitivo, que este ano conta com a participação de cerca de 100 bombeiros, não só das várias corporações da Região, mas também de corporações do continente e dos Açores.

A prova consiste em subir este caminho no menor tempo possível, envergando o equipamento de protecção individual (EPI) completo para fogos urbanos, incluindo o Aparelho Respiratório Isolante de Circuito Aberto (ARICA).

Todos os participantes iniciam o percurso no parque de estacionamento, junto à Estrada da Queimada, atrás do Hotel Dom Pedro, pelas 9 horas, e terminam no Miradouro Francisco Álvares de Nóbrega.

O objectivo é conseguir subir, ‘em contra-relógio’, este caminho que tem uma distância de 500 metros e um desnível positivo aproximado a 100 metros.

No final haverá prémios para os vencedores da geral, por escalões e para a melhor equipa de bombeiros (contagem dos três melhores de cada corporação).

Estes foram os vencedores da edição do ano passado.

O evento foi promovido pelos Bombeiros Municipais de Machico e conta com o apoio da Câmara Municipal de Machico, da Junta de Freguesia de Machico, da Casa do Povo de Machico e de vários empresários do concelho.