Casa Pia e Estoril Praia abrem a jornada com empate a duas bolas

Casa Pia e Estoril Praia somaram ambos o terceiro jogo seguido sem vencer na I Liga portuguesa de futebol, ao empatarem hoje 2-2, no jogo que abriu a oitava jornada da competição, em Rio Maior.

O georgiano Nodar Lominadze adiantou os estorilistas, aos 14 minutos, mas o brasileiro Kaique Rocha, aos 24, e o francês Jérémy Livolant, aos 45, operaram a reviravolta dos 'gansos', antes de João Carvalho fixar a igualdade, aos 84.

O Casa Pia, que vinha de um empate e uma derrota, está na 10.ª posição da I Liga, com oito pontos, enquanto o Estoril Praia colocou fim a uma série de duas derrotas consecutivas e é 15.º, com seis.