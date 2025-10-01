Há 49 anos tomava posse o I Governo Regional da Madeira

A 1 de Outubro de 1976, tomou posse o I Governo Regional da Madeira, um evento que formalizou as estruturas regionais e o estabelecimento da Autonomia da Região.

"Em cerimónia que se realiza hoje, às 12 horas, no Palácio de S. Lourenço, tomará posse o Governo Regional da Madeira, constituído pelo Partido Popular Democrático (PPD)", noticiava o DIÁRIO há precisamente 49 anos.

Este I Governo Regional, fruto de uma eleição livre no contexto democrático, constitui um alvo de esperança para todos aqueles — constituindo, incontestavelmente, a maioria — que anseiam por transformações concretas, na solução de problemas prementes, que abram estas ilhas para os caminhos do progresso In DIÁRIO de Notícias da Madeira, 1 de Outubro de 1976

O nosso matutino dava ainda conta de que o acto seria presidido pelo Ministro da República para a Madeira, coronel Lino Dias Miguel, que, após a assinatura dos termos de posse, usaria da palavra. Também discursaria o presidente do Governo Regional, o engenheiro Jaime Ornelas Camacho.

Nascido em 1921, na freguesia do Curral das Freiras, no concelho de Câmara de Lobos, o primeiro presidente do Governo Regional da Madeira era engenheiro civil de profissão e foi eleito nas legislativas regionais de 27 de Junho de 1976, com maioria absoluta.

Jaime Ornelas Camacho desempenhou o cargo até 1978, ano em que foi substituído por Alberto João Jardim. Depois, e até 1980, exerceu a função de secretário regional do Equipamento Social.

O seu desempenho na Administração Regional ao longo dos anos foi motivo de reconhecimento público, tendo sido agraciado com diversas condecorações, das quais se destaca a atribuição, pela Assembleia Legislativa da Madeira, da Medalha de Mérito e, em 2001, da Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique.

O I Governo Regional da Madeira era também composto por: José António Camacho, secretário regional do Planeamento, Finanças e Comércio; Gonçalo Nuno Araújo, secretário regional do Equipamento Social, Transportes e Comunicações; Manuel Bazenga Marques, secretário regional do Trabalho; Margarida Neves da Costa, secretária regional da Educação e Cultura; Nélio Ferraz Mendonça, secretário regional dos Assuntos Sociais e Saúde e Manuel Alegria, secretário regional da Agricultura, Indústria e Pescas.

De destacar entre os presentes na cerimónia de tomada de posse de 1 de Outubro de 1976, os históricos presidente da Assembleia Regional, Emanuel Rodrigues e secretário-geral do PPD, Sá Carneiro.

A 1 de Outubro é também assinalado outro marco histórico regional: a fundação do Regimento de Guarnição N.º 3 (RG3) no Funchal, em 1993.

A criação desta unidade militar, que assinala hoje o seu 32.º aniversário, representou a continuidade histórica das forças de Infantaria e Artilharia na Madeira, absorvendo o legado do Regimento de Infantaria do Funchal e do Grupo de Artilharia de Guarnição Nº 2 (GAG2).

A edição de 1 de Outubro de 1993, que pode descarregar abaixo, inclui ainda uma entrevista a Jaime Ornelas Camacho, que faz um balanço dos 17 anos da sua governação: