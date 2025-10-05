 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Mulher fica ferida ao sofrer queda na Vereda do Burro

Foto Visit Madeira

Uma mulher, de 35 anos, caiu, no início desta tarde, pelas 12 horas, enquanto percorria a Vereda do Burro, que liga o Pico do Areeiro ao Centro de Recepção do Parque Ecológico do Funchal, acabando por ficar ferida. 

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizaram seis elementos, sendo que quatro pertencem à Equipa de Resgate em Montanha. 

A vítima, por apresentar uma suspeita de trauma em um dos membros inferiores, foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. 

