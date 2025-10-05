Mulher fica ferida ao sofrer queda na Vereda do Burro
Uma mulher, de 35 anos, caiu, no início desta tarde, pelas 12 horas, enquanto percorria a Vereda do Burro, que liga o Pico do Areeiro ao Centro de Recepção do Parque Ecológico do Funchal, acabando por ficar ferida.
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizaram seis elementos, sendo que quatro pertencem à Equipa de Resgate em Montanha.
A vítima, por apresentar uma suspeita de trauma em um dos membros inferiores, foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo