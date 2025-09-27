Mulher ferida após capotamento em São Martinho

Uma mulher de 23 anos ficou ferida, esta manhã, na sequência de um capotamento no Caminho do Poço Barral, em São Martinho.

A sinistrada apresentava ferimentos aparentemente ligeiros. Foi socorrida no local por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência e controlou o trânsito que ficou bastante congestionado.