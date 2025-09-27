Mulher ferida após capotamento em São Martinho
Uma mulher de 23 anos ficou ferida, esta manhã, na sequência de um capotamento no Caminho do Poço Barral, em São Martinho.
A sinistrada apresentava ferimentos aparentemente ligeiros. Foi socorrida no local por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência e controlou o trânsito que ficou bastante congestionado.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo