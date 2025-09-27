 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Mulher ferida após capotamento em São Martinho

None
Foto Maria Pestana

Uma mulher de 23 anos ficou ferida, esta manhã, na sequência de um capotamento no Caminho do Poço Barral, em São Martinho.

A sinistrada apresentava ferimentos aparentemente ligeiros. Foi socorrida no local por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência e controlou o trânsito que ficou bastante congestionado.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo