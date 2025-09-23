SANAS resgata mulher ferida na Vereda da Ponta de São Lourenço

A embarcação afeta à Estação Salva-Vidas de Santa Cruz foi empenhada ao final da manhã desta terça-feira para resgatar uma mulher de 55 anos, de nacionalidade checa, na Vereda da Ponta de São Lourenço, que apresentava uma trauma no membro inferior esquerdo.

Através de uma publicação nas redes sociais, o SANAS explica que a vítima foi assistida no local pela equipa de bombeiros e foi transbordada na marina do Dreams Madeira Resort de onde seguiu em ambulância para uma unidade de saúde.

"O SANAS103 regressou à ESV de Santa Cruz onde retomou o seu estado de prontidão", refere.

Este foi um serviço coordenado pelo Centro de Comando, Comunicação e Controlo do SANAS Madeira em articulação com o Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM e com o MRSC Funchal.