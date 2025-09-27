Mulher cai em levada na Camacha e fica presa no silvado

Uma mulher de 33 anos sofreu hoje uma queda de aproximadamente cinco metros quando percorria a Levada dos Caniceiros, na Camacha, perto dos Salgados.

A vítima caiu numa zona de silvado e, apesar de estar consciente, queixa-se de dores na zona da bacia.

Para o local foi mobilizada uma ambulância dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, com três elementos, e sete elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, alguns deles da equipa de resgate em montanha.

Os bombeiros vão proceder à retirada da vítima do local, mas estão ainda a percorrer a levada visto que a queda ocorreu a mais de 30 minutos da estrada principal.