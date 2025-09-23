Turista ferida ao ser atingida por pedra na cabeça em vereda no Porto da Cruz
Uma turista de nacionalidade canadense ficou ferida, esta tarde, ao ser atingida com uma pedra na cabeça enquanto percorria a Vereda do Larano - Boca do Resto, no Porto da Cruz, no concelho de Machico.
A vítima, na faixa etária dos 30 anos, foi socorrida pelos Bombeiros Municipais de Machico e transportada para o centro de saúde local.
