Turista ferida ao ser atingida por pedra na cabeça em vereda no Porto da Cruz

Foto Instagram Visit Madeira/Arquivo

Uma turista de nacionalidade canadense ficou ferida, esta tarde, ao ser atingida com uma pedra na cabeça enquanto percorria a Vereda do Larano - Boca do Resto, no Porto da Cruz, no concelho de Machico. 

A vítima, na faixa etária dos 30 anos, foi socorrida pelos Bombeiros Municipais de Machico e transportada para o centro de saúde local. 

