Polícia suspende Oktoberfest em Munique após um morto em explosão
Famoso Festival da Cerveja da cidade decorria até ao próximo domingo
Um incêndio seguido de uma explosão causou um morto em Munique e a polícia encerrou provisoriamente a Festa da Cerveja em Munique por ter descoberto explosivos no edifício onde ocorreu o incidente, anunciaram as autoridades.
A polícia disse que estava a investigar uma eventual ligação entre o incidente e a Festa da Cerveja (Oktoberfest), que se realiza perto do centro da capital bávara.
O festival, que começou em 20 de setembro, decorre até domingo.