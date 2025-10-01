Polícia suspende Oktoberfest em Munique após um morto em explosão

Um incêndio seguido de uma explosão causou um morto em Munique e a polícia encerrou provisoriamente a Festa da Cerveja em Munique por ter descoberto explosivos no edifício onde ocorreu o incidente, anunciaram as autoridades.

A polícia disse que estava a investigar uma eventual ligação entre o incidente e a Festa da Cerveja (Oktoberfest), que se realiza perto do centro da capital bávara.

O festival, que começou em 20 de setembro, decorre até domingo.