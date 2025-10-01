 DNOTICIAS.PT
Mundo

Polícia suspende Oktoberfest em Munique após um morto em explosão

Famoso Festival da Cerveja da cidade decorria até ao próximo domingo

Um incêndio seguido de uma explosão causou um morto em Munique e a polícia encerrou provisoriamente a Festa da Cerveja em Munique por ter descoberto explosivos no edifício onde ocorreu o incidente, anunciaram as autoridades.

A polícia disse que estava a investigar uma eventual ligação entre o incidente e a Festa da Cerveja (Oktoberfest), que se realiza perto do centro da capital bávara.

O festival, que começou em 20 de setembro, decorre até domingo.

