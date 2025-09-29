Câmara de Lobos apresenta 5.º volume de contos do Prémio Literário João Augusto d’Ornelas

Decorreu hoje, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, a cerimónia de entrega da 5.ª edição do Prémio Literário João Augusto d’Ornelas, ocasião em que foram também apresentados os contos vencedores no 5.º volume da colecção dedicada a este galardão.

Em nota à imprensa revela que "o primeiro prémio foi atribuído à obra 'O Vinho que inspirou Camilo', da autoria de Maria Helena Corado, residente em Lisboa mas natural da freguesia do Estreito de Câmara de Lobos". A vencedora não pôde estar presente na cerimónia, mas fez-se representar pela sua amiga Chinha Morna, que, conforme adianta a mesma nota, "transmitiu uma mensagem da autora, de agradecimento e reconhecimento ao município pela instituição do prémio". O conto vencedor, diz, "foi contemplado com a publicação do mesmo e um prémio monetário de 2000 euros".

O segundo prémio, adianta, distinguiu a obra 'Um brinde mais apenas', de Gabriel José Sá Fernandes, e o terceiro prémio coube a 'A vinha dos lobos', de Dina Maria de Almeida Tomé. Ambos os contos também fazem parte da compilação e foram comtemplados com um prémio monetário de 700 e 300 euros, respectivamente.

A edição de 2024, revela, "reuniu 57 candidaturas oriundas de várias regiões do país, sinal claro da vitalidade e do reconhecimento que o prémio tem vindo a conquistar ao longo das suas cinco edições". Com este novo volume, passam a estar publicados em livro 15 contos, todos evocando o Estreito de Câmara de Lobos e o vinho Madeira como marcas identitárias e fonte de inspiração literária.

Na sessão, a presidente da autarquia, Sónia Pereira, sublinhou que o Prémio Literário João Augusto d’Ornelas é hoje uma referência na promoção da literatura em língua portuguesa, valorizando a criação artística e mantendo viva a memória de um escritor que marcou o seu tempo e cuja obra permanece actual.

O júri da 5.ª edição foi constituído por António Barroso Cruz, Carmo Marques e Nuno Barros, personalidades de reconhecido mérito literário e cultural.

Por fim, diz que "o Prémio Literário João Augusto d’Ornelas homenageia o escritor nascido no Estreito de Câmara de Lobos em 1833, autor de inúmeros folhetins e romances de feição romântica, entre os quais se destaca 'A Mão de Sangue'". Com esta iniciativa, salienta, "a Câmara Municipal de Câmara de Lobos reafirma o seu compromisso em valorizar a palavra escrita, estimular a leitura e a escrita e reforçar a identidade cultural do concelho".