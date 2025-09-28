Supremo Tribunal nega recurso a assaltante de banco em Câmara de Lobos

O homem de 42 anos que a 12 de Janeiro de 2024 realizou um assalto à mão armada na agência da Caixa Geral de Depósitos de Câmara de Lobos e fugiu com cerca de 215 mil euros foi condenado, em Janeiro deste ano, a seis anos de prisão pela prática de um crime de roubo agravado. No entanto, o indivíduo recorreu, pedindo uma pena inferior a cinco anos. Já o Ministério Público recorreu por mais oito meses de prisão devido ao uso de arma de fogo.

De acordo com o Jornal de Notícias, o Supremo Tribunal deu nega aos recursos e validou a pena de prisão de seis anos.

Segundo o mesmo jornal, o homem escondeu os 215 mil euros que roubou da Caixa Geral de Depósitos em várias divisões da casa, incluindo na cave, num cofre de parede oculto com um quadro do Benfica.

Na altura o DIÁRIO noticiou que a PJ recuperou cerca de 208 mil euros na casa do assaltante. A verba que falta terá sido gasta sobretudo na aquisição de material de construção, pois o arguido pretendia fazer obras num piso da sua moradia, para depois o alugar.