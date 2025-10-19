Avistamento de 'drone' fecha temporariamente aeroporto de Palma de Maiorca

O avistamento de um 'drone' no aeroporto de Palma de Maiorca levou hoje à suspensão do tráfego aéreo durante cerca de 35 minutos, provocando atrasos e o desvio de vários voos.

De acordo com a Enaire -- operadora de navegação aérea de Espanha -, a presença de um dispositivo não tripulado na zona do aeroporto de Son Sant Joan obrigou à interrupção imediata das operações por razões de segurança.

A Aena - entidade gestora dos aeroportos espanhóis - informou que oito voos foram desviados e que as chegadas ficaram suspensas enquanto eram realizadas verificações de segurança na infraestrutura.

"As operações foram interrompidas durante 35 minutos por precaução. Após a confirmação de que a situação estava controlada, o aeroporto retomou a atividade normal", referiu uma fonte da Aena.

A Enaire confirmou mais tarde, na rede social X, que o aeroporto voltou a funcionar "com total normalidade" e aconselhou os passageiros a verificarem o estado dos seus voos junto das companhias aéreas.