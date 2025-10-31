“Hoje é o dia em que assumo com humildade e com profundo sentido de dever a maior responsabilidade da minha vida pública.” Foi assim que Celso Bettencourt iniciou o seu discurso de tomada de posse como novo presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, perante um auditório cheio mas notada a ausência de Pedro Coelho.

O autarca do PSD-Madeira fez questão de sublinhar o percurso que o trouxe até aqui, recordando as suas origens humildes e o caminho percorrido ao longo de anos de dedicação à causa pública. “Nada me foi dado, tudo foi conquistado com esforço, com respeito e com fidelidade aos valores que sempre me orientaram: verdade e lealdade”, afirmou, recebendo uma salva de palmas.

Celso Bettencourt frisou que assume este novo desafio “com a consciência tranquila de quem aqui chegou pelo trabalho, pela persistência e pela confiança das pessoas”, reafirmando o compromisso de honrar todos os dias a confiança que lhe foi depositada.

Determinou-se a liderar “com mérito e proximidade”, sublinhando que a política, quando feita com princípios, “é um serviço nobre”. “É com esse espírito que inicio este mandato: determinado a provar que vale a pena acreditar na força de Câmara de Lobos”, declarou.

O novo presidente destacou ainda o resultado histórico alcançado nas últimas eleições autárquicas, nas quais a candidatura social-democrata ultrapassou, pela primeira vez, a fasquia dos 10 mil votos. “Esse número tem um peso simbólico enorme e é a prova de que Câmara de Lobos confia em nós, acredita no nosso trabalho, mas também espera resultados”, rematou.