Albuquerque enumera os investimentos em habitação em todos os concelhos

O presidente do Governo Regional iniciou a sua intervenção no debate sobre Habitação, no parlamento regional, lendo uma longa lista de todos os fogos já entregues, em construção ou em concurso, em todos os concelhos da Região. Centenas de habitações, a preços acessíveis e rendas reduzidas que vão continuar nos próximos anos.

Miguel Albuquerque também referiu os programas de apoio ao arrendamento e recuperação de imóveis degradados que já apoiaram mais de 500 famílias.

O presidente do GR também destacou os empreendimentos promovidos pelas autarquias, ao abrigo do PRR e que já foram entregues às famílias ou estão em curso.

Albuquerque garante que os apoios à habitação vão continuar, em colaboração com autarquias e cooperativas.

"A Habitação Pública a preços acessíveis foi – e continua a ser uma prioridade do Governo Regional. Estão em curso ou concluídos, num investimento superior a 130 Milhões de Euros, empreendimentos de Habitação Pública em todos os concelhos da Madeira. Todos estes empreendimentos estão edificados em excelentes locais nos respetivos concelhos", afirmou.

Através da IHM foram feito 2investimentos massivos nos programas de apoio habitacional, a partir do Orçamento Regional, de 67,4 ME nos últimos seis anos, com o objetivo de reforçar a oferta de habitação e a melhoria das condições de habitabilidade".

É intenção do Governo, nos próximos anos, "em colaboração com as câmaras, tal como aconteceu nos anos 90, reforçar em todos os concelhos da Madeira a habitação cooperativa, aprovando, para o efeito, a majoração de benefícios para os cooperantes e para a construção, garantindo dessa forma a colocação no mercado de habitação de qualidade a preços 30 a 35% inferiores aos valores do mercado".