Gigante 'Independence of the Seas' faz visita surpresa

Com 339 metros de comprimento, o navio de cruzeiros 'Independence of the Seas' é um dos gigantes dos mares que, quando atraca no Funchal, destaca-se pela sua grandeza. No caso, ocupa praticamente todo o cais 3 do porto, o segundo maior mas aquele com maior profundidade e, diga-se, melhor vista. É uma visita surpresa, mas já lá vamos.

O navio chegou hoje pelas 6h30, ainda antes da cidade despertar, transportando milhares de pessoas, entre passageiros e tripulantes, sendo que na sua capacidade máxima pode viajar com 4.370 turistas e 1.360 trabalhadores.

No cais 3, que tem de comprimento 347 metros e profundidade (Cota ZH) de 11 metros, o 'Independence of the Seas' irá permanecer ao longo do dia, não havendo informação da APRAM disponível sobrea hora que irá partir e para onde.

Contudo, sabemos que irá partir hoje, tendo sido proveniente de Lisboa e com destino ao porto de Nassau, nas Bahamas, antes de partir para Miami, nos EUA. Ou seja está em viagem de reposicionamento após a temporada de verão na Europa, mais precisamente no Mediterrâneo.

O mais curioso é que esta é uma escala que não estaria programada, tendo sido escolhido o Porto do Funchal como alternativa ao porto de de Ponta Delgada, onde era esperada a sua chegada hoje pelas 19h00. Uma vez que uma tempestade estaria no seu caminho e para minimizar inconvenientes, optaram por um porto mais seguro e uma rota mais tranquila rumo ao outro lado do Atlântico.

O navio da Royal Carribean foi lançado ao mar em 2008 e teve um custo de 830 milhões de dólares (714 milhões de euros na conversão actual).