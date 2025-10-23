António Filipe "sensibilizado pela importância" dada pelo PS à sua candidatura

O candidato às eleições presidenciais António Filipe ironizou hoje que se sente "sensibilizado pela importância" que figuras do PS dão à sua candidatura, quando o desafiam a desistir, e garantiu que tal está "fora de questão".

"Acho que mal vai uma candidatura quando os seus apoiantes acham que ela só lá vai se os outros desistirem. Isso dá a ideia que quem assim fala já está a perder", argumentou o candidato apoiado pelo PCP.

Em declarações à agência Lusa, à margem de uma visita ao Centro Alqueva, junto à barragem do mesmo nome, entre os concelhos de Portel, no distrito de Évora, e Moura, no distrito de Beja, António Filipe considerou "óbvio" que "as candidaturas ou valem por si ou não valem".

"E a minha candidatura vale por si, independentemente de quem sejam os outros candidatos", frisou, garantindo que vai estar nestas eleições até ao fim.

Questionado pela Lusa, o candidato apoiado pelo PCP às presidenciais de 18 de janeiro do próximo ano reagia à entrevista dada ao Público/Renascença pelo líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias.

Segundo o jornal, Eurico Brilhante Dias desafia António Filipe a desistir da corrida eleitoral a favor de António José Seguro, candidato apoiado pelo PS.

O líder parlamentar socialista disse acreditar que ainda pode haver desistências de candidatos presidenciais até ao dia das eleições, lembrando que o PCP já retirou, no passado, o seu candidato dias antes da eleição.

"Nenhuma dessas situações é comparável com a situação atual, mas eu fico sensibilizado pela importância que está a ser dada à minha candidatura", ironizou à Lusa o candidato comunista.

De acordo com António Filipe, Eurico Brilhante Dias "já não é a primeira personalidade da área do Partido Socialista que faz esse apelo", mas a decisão sobre uma eventual desistência está tomada: "Reafirmo que isso está absolutamente fora de questão".

O candidato presidencial apoiado pelo PCP também disse não lhe passar "pela cabeça estar a apelar a desistências de outras candidaturas para valorizar" a sua, pois, "não é à custa de desistências que as candidaturas têm que se afirmar".

Mas, contrapôs, se o líder parlamentar do PS "acha que o candidato que apoia só sairá vencedor se outros desistirem, então pode apelar à desistência de candidatos que, politicamente, estão mais próximos dele, designadamente o doutor Marques Mendes [e] o almirante Gouveia e Melo".

"Não estou a ver qual é a lógica de apelar à desistência da minha candidatura, que se situa a uma distância maior da candidatura de António José Seguro do que outras candidaturas, que são candidaturas que se dirigem fundamentalmente ao chamado eleitorado do centro e que querem que tudo fique mais ou menos na mesma relativamente à forma como o país tem sido governado nas últimas décadas", argumentou.

Nesta deslocação ao Alentejo, após visitar o Centro Alqueva, que dá conhecer informação do projeto de Alqueva aos visitantes que acorrem anualmente à zona da barragem, o candidato 'ruma' ao distrito de Beja, para almoçar com apoiantes em Moura, visitar o Museu do Cante Alentejano em Serpa e participar numa sessão pública em Castro Verde.

Sobre o projeto do Alqueva, António Filipe lembrou ter acompanhado, enquanto deputado na Assembleia da República, esta "luta de décadas do povo português" e a "reivindicação do povo desta região para a construção da barragem", que teve impactos no Alqueva, "uns positivos, outros provavelmente não tanto", como é o caso das "culturas superintensivas que têm consequências negativas para os solos".