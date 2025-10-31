Semana com 72 acidentes e 21 detidos nas estradas da Madeira

A semana compreendida entre os dias 24 e 30 de Outubro ficou marcada por um total de 72 acidentes de viação, dos quais resultaram 20 feridos ligeiros. Não há registo de feridos graves ou de vítimas mortais. Estes sinistros trataram-se de 36 colisões, 29 despistes, um atropelamento e ainda seis outros não especificados.

A maioria dos acidentes (26) registou-se no concelho do Funchal, seguindo-se 14 no concelho de Santa Cruz e 6 na Ribeira Brava.

O balanço emitido, hoje, pela Polícia de Segurança Pública dá ainda conta de que foram detidas 21 pessoas devido a crimes rodoviários. Em causa estão 13 casos de condução de veículo em estado de embriaguez, seis por condução sem habilitação legal e ainda um por desobediência ( carta apreendida) e um outro por desobediência (veículo apreendido).