Gasóleo mais caro e gasolina mais barata a partir da próxima semana na Madeira

Os preços dos combustíveis vão sofrer ligeiras alterações na Região Autónoma da Madeira a partir da próxima semana, com a gasolina a ficar mais barata e o gasóleo mais caro.

Segundo os preços máximos de venda ao público fixados em portaria pelo Governo Regional, a Gasolina super sem chumbo IO 95 vai baixar menos de um cêntimo (-0,9 cêntimos) por litro a partir das 00h00 de segunda-feira, passando dos actuais 1,579 para 1,570 euros por litro. Assim, por cada abastecimento de 50 litros de gasolina 95 octanas, a poupança será de 45 cêntimos.

Mais significativo será o aumento de preço do gasóleo rodoviário que vai custar mais 1,5 cêntimos por litro, passando dos actuais 1,419 euros para 1,434 euros por litro. Para um abastecimento de 50 litros, terá de desembolsar mais 75 cêntimos.

Já o gasóleo colorido e marcado sofrerá um aumento de 1,4 cêntimos, variando dos actuais 0,950 para 0,964 euros/litro.

Os preços máximos de venda ao público foram homologados para vigorar na Região Autónoma da Madeira, a partir das 00 horas de segunda-feira, dia 3 de Novembro de 2025. O despacho conjunto dos secretários da Economia e das Finanças foi já publicado no JORAM.