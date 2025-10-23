Detidos suspeitos de roubar mais de 1.100 cadeiras de restaurantes em Espanha

As autoridades espanholas detiveram na quarta-feira sete pessoas suspeitas de roubar mais de 1.100 cadeiras de restaurantes e bares em Madrid, informou a Polícia Nacional de Espanha.

O grupo é suspeito de roubar cadeiras avaliadas em 60.000 euros, entre agosto e setembro, segundo as autoridades.

Os suspeitos, que enfrentam acusações de furto e de pertença a uma organização criminosa, revenderam as cadeiras em Espanha, mas também em Marrocos e na Roménia, informou a polícia.

Os detidos alegadamente roubaram cadeiras de 18 estabelecimentos em Madrid e de um município próximo, Talavera de la Reina.

O grupo operava às primeiras horas da manhã, quando os estabelecimentos deixavam os móveis empilhados na rua, informou a esquadra de Madrid.

A investigação começou em agosto, quando os polícias receberam várias queixas de proprietários de restaurantes.

Os donos dos estabelecimentos disseram que tinham menos cadeiras do que as que tinham deixado empilhadas na noite anterior.

As autoridades espanholas após analisarem as denúncias, descobriram que, na madrugada de 13 de agosto, o gangue roubou as cadeiras de cinco estabelecimentos próximos do bairro madrileno de Latina, em Madrid.

Os detidos alegadamente cortaram as correntes que prendiam as cadeiras e levaram-nas numa carrinha.

As investigações iniciais da Esquadra Provincial de Talavera de la Reina e da Esquadra de Polícia de Latina determinaram que o mesmo grupo, que operava nos bairros do sul da capital, Madrid, também praticava furtos em Talavera de la Reina.

A investigação foi concluída no início de outubro com a identificação e detenção dos sete elementos do grupo, seis homens e uma mulher.