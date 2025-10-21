Porto do Funchal com casa cheia nesta terça-feira

O Porto do Funchal vive esta terça-feira um dia de muito movimento, com a escala de três navios, que trazem à Madeira 6.537 passageiros e 2.597 tripulantes

De acordo com a APRAM, O primeiro a entrar na baía do Funchal, pelas seis horas, foi o Scarlet Lady, da Virgin Voyages, que navega com 3.504 pessoas a bordo (2.362 passageiros e 1.142 tripulantes). O navio, agenciado pela JMF Shipping, é comandado pelo neozelandês Bram Jacobsen, permanece no Funchal até às 18 horas, altura em que prossegue viagem em direcção a Santa Cruz de Tenerife.

O navio, desenhado para um turista de gama média-alta, está a realizar um cruzeiro de reposicionamento de 15 dias, que começou a 16 de Outubro em Barcelona, e já passou por Palma de Maiorca (Espanha) e Casablanca (Marrocos) de onde chegou ao Funchal. A viagem termina a 31 de Outubro em Miami, Estados Unidos. Com cinco anos de serviço, o Scarlet Lady, foi remodelado no ano passado, e pode transportar um máximo de 2.860 passageiros, em 1.408 espaçosas cabinas.

Já o Britannia, chegou ao Funchal um pouco mais tarde, pelas sete horas, trazendo a bordo 5.334 pessoas, sendo 3.987 passageiros e 1.347 tripulantes. O capitão é o britânico Patrick Sean Maguire e nesta escala no Funchal é agenciado pela Blatas.

O navio, construído em 2015 nos estaleiros italianos de Fincantieri, está a realizar uma viagem de 14 dias com partida e chegada em Southampton, Reino Unido. O Funchal é a primeira paragem deste cruzeiro, seguindo-se visitas a Santa Cruz de La Palma, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Lanzarote (todos nas ilhas Canárias), Cádis (Espanha) e Lisboa, antes do regresso a Inglaterra.

Integra a frota da P&O Cruises UK, da Carnival, e tem capacidade para transportar até 4.406 passageiros e 1.350 tripulantes.

Próximo das nove horas, chegou o terceiro navio do dia, o Royal Clipper, com 188 passageiros e 108 tripulantes.

Com o russo Sergey Utisyn como capitão, o Royal Clipper, agenciado pela JFM Shipping, está a realizar uma viagem de 28 dias que começou em Roma, a 4 de Outubro, e termina a 1 de Novembro, nos Barbados. Já passou pelos portos de Bonifácio (França), Minorca, Palma de Maiorca, Ibiza, Cartagena, Motril, Málaga e Cádis (todos em Espanha), Gibraltar (Reino Unido) e Tânger (Marrocos), Lisboa e Portimão.

O Funchal é último porto de escala, antes de chegar a Bridgetown, nos Barbados, deste veleiro de cinco mastros.