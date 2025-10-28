Raimundo Ramos com soluções que simplificam o dia-a-dia em casa

A Raimundo Ramos continua a destacar-se no mercado pela variedade e qualidade dos seus eletrodomésticos. Um bom exemplo é o frigorífico americano da Meireles, fabricado para famílias numerosas ou para quem precisa de espaço extra na hora de armazenar alimentos e bebidas. São 337 litros para o frigorífico e 177 litros para o congelador.

As dimensões estão fixadas em 1,78 metros de altura, 91 centímetros de largura e 64 centímetros de profundidade. E graças ao sistema ‘Total No Frost’, poderá dizer dizer adeus à acumulação de gelo, o que também ajuda a manter os alimentos frescos por muito mais tempo. Este modelo está com um desconto de mais de 100 euros, ficando por apenas 901,52€ (IVA incluído).

Para completar, a Raimundo Ramos apresenta também a máquina de lavar roupa da Icecool, um modelo compacto, com 84,5 cm de altura, 59,7 cm de largura e 49,7 cm de profundidade. Com capacidade para 6 kg e centrifugação de 1000 RPM, garante uma lavagem eficiente e uma secagem mais rápida. Dispõe de quinze programas e inclui ainda opções adicionais, como o programa rápido, ideal para quem tem pouco tempo.

O melhor de tudo isto é que está disponível agora por apenas 275 euros (IVA incluído) na Raimundo Ramos. Garanta já a sua e aproveite este desconto para renovar a sua lavandaria e garantir o melhor cuidado à sua roupa.

