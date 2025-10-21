Madeira na linha da frente da inovação oceânica

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, acompanhou uma visita ao Madeira Tecnopólo, no Campus Universitário da Penteada, onde se reuniu com Rui Caldeira, presidente do Conselho de Administração da ARDITI, e com Manuel Ara Oliveira, director regional do Ambiente e Mar.

Durante a apresentação, Rui Caldeira sublinhou o papel da Madeira na vanguarda das tecnologias oceânicas, destacando o ecossistema de inovação regional e a capacidade de transformar conhecimento em produtos e serviços. O responsável apontou ainda os próximos grandes investimentos na região, nomeadamente o cabo submarino EllaLink, o supercomputador HPC, novos edifícios no Campus da Penteada e um hangar no Porto do Funchal.

Manuel Ara Oliveira, director regional de Mar e Ambiente, reforçou a necessidade de cooperação entre todos os actores envolvidos: "Todos juntos construímos a solução". O responsável apontou como prioridades o ordenamento do espaço marítimo, defendendo que este não deve ser objeto de decisões meramente formais do Conselho de Ministros. Segundo Ara Oliveira, são as câmaras municipais que devem assegurar uma política coerente na faixa costeira, e a administração regional reivindica mais competências nesta área.

O director criticou ainda decisões "conservadoras" do Tribunal Constitucional e a falta de cooperação entre organismos, defendendo que a Lei de Bases da Gestão de Áreas Marinhas precisa de evoluir. "É legítimo que as regiões autónomas ambicionem mais competências", concluiu.

Além de Rubina Leal, presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, acompanham a visita ao Tecnopólo os secretários regionais Eduardo Jesus e Elsa Fernandes.