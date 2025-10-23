XVII Jornadas de Diabetes da Madeira debatem prevenção e inovação

As XVII Jornadas de Diabetes da Madeira e 1º Simpósio de Obesidade arrancaram esta quinta-feira, 23 de Outubro, no Funchal, reunindo especialistas nacionais e internacionais num programa que cruza a ciência médica com a inovação tecnológica e a promoção do bem-estar. Ao longo de dois dias, médicos, investigadores e profissionais de saúde irão discutir os mais recentes avanços na prevenção, diagnóstico e tratamento da diabetes e das suas complicações associadas.

A sessão de abertura decorre ao início da tarde com a presença de Micaela Fonseca Freitas, secretária regional da Saúde e Protecção Civil. Já esta manhã esteve em discussão a ‘Diabetes: uma visão global’, onde se destacaram temas como a prevenção, os factores de risco e a relação entre saúde mental e doença metabólica. Destaque também para a conferência conduzida por Michael Bergman, centrada no posicionamento da Federação Internacional da Diabetes sobre a avaliação da glicose uma hora após a carga oral, um indicador cada vez mais valorizado para diagnóstico precoce.

A tarde é dedicada à aplicação prática dos dados clínicos e às novas abordagens terapêuticas. No simpósio da Abbott será debatida a utilização da monitorização contínua da glicose ‘em tempo real’, enquanto o simpósio Sanofi promove uma sessão sobre o rastreio e diagnóstico precoce da diabetes tipo 1. Segue-se uma mesa-redonda sob o mote ‘Interrogações na Diabetes’, onde se discutem temas emergentes como a medicina de precisão, a inteligência artificial e o impacto destas ferramentas na prática clínica.

Amanhã, sexta-feira, 24 de Outubro, o foco recai sobre os avanços científicos e clínicos mais recentes. As apresentações abordarão complicações metabólicas como a MASLD (doença hepática metabólica associada à disfunção lipídica), as recomendações para 2025 e a ligação entre disruptores endócrinos, diabetes e cancro.

A obesidade surge em destaque na parte final das Jornadas, com um simpósio satélite que explorará a fisiopatologia da doença, as novas abordagens farmacológicas e os diferentes fenótipos de obesidade, sublinhando o seu papel enquanto condição crónica e factor de risco cardiovascular.

As Jornadas encerram ao final da tarde de sexta-feira, após dois dias de intenso debate sobre o futuro da abordagem clínica e científica à diabetes e às doenças metabólicas associadas.