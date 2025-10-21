Conferência Inovação e Futuro com oradores regionais e internacionais
DIÁRIO promove esta terça-feira a 9.ª edição das conferências Inovação e Futuro no Savoy Palace
O Savoy Palace voltou a ser o local escolhido para acolher as conferências Inovação e Futuro. Esta terça-feira, 21 de Outubro, a unidade hoteleira localizada na cidade do Funchal será palco na 9.ª edição do evento organizado pelo DIÁRIO de Notícias da Madeira, com o patrocínio da NOS Madeira e Alberto Oculista, com o apoio da Startup Madeira como Knowledge Partner, e a Agência de Inovação e Modernização da Região como Parceiro Institucional.
O programa arranca pelas 15 horas e inclui talks inspiradoras, showcases de startups e momentos de networking que prometem impulsionar novas conexões.
A 9.ª conferência Inovação e Futuro abordará o tema 'ThinkBIG - Oportunidades sem fronteira', com destaque para a inovação, a tecnologia e o networking, em formato bilingue (português e inglês).
A iniciativa reúne fundadores, empreendedores, estudantes, investidores e a comunidade tech para explorar ideias sem fronteiras, partilhar experiências e descobrir novas oportunidades.
Pelo palco da Inovação e Futuro, no Savoy Palace, passarão oradores regionais e internacionais, tais como Pedro Macedo Camacho, compositor madeirense, Yasmina Benslimane, uma activista feminista marroquina, Vitor Gonçalves, engenheiro informático, Luís Ferreira, investigador, e Michelle Maree, empreendedora fundadora da The Nomad Escape.
Programa completo:
- 15 horas - Check-in;
- 15h15 - Boas-Vindas - Diário de Notícias [Host];
- 15h20 - Pedro Macedo Camacho - Inovar em Equipa: do Star Citizen ao Call of Duty (pt);
- 15h45 - Yasminav Benslimane - Scaling Inclusive Social Innovation with Digital Technologies (en);
- 16h10 - Baluu (Vítor Gonçalves) - Musiquence Technologies (Luís Ferreira) - Momento das startups (pt);
- 16h30 - Michelle Maree - Expand your Network, Expand your World! (en);
- 17 horas - Coffee & Conexões;
- 17h45 - Encerramento.