SRPC promove formação especializada para Brigadas Helitransportadas

Alguns bombeiros que integram as Brigadas Helitransportadas do Serviço Regional de Protecção Civil receberam formação em salvamento em grande ângulo, entre os dias 4 e 26 de Outubro. A estes juntaram ainda elementos para as equipas de resgate dos Corpos de Bombeiros de Câmara de Lobos e Madeirenses.

“Esta formação especializada pretende acompanhar os crescentes desafios e aumento da procura operacional em resgates de elevada complexidade, contribuindo para o reforço da capacidade de resposta do Sistema de Emergência e Proteção Civil da RAM”, informou o Serviço Regional de Protecção Civil.

A acção, acreditada pela Escola Nacional de Bombeiros - Portugal, integra o plano anual do Centro de Formação do SRPC, IP-RAM e foi cofinanciada pelo Fundo Social Europeu+, no âmbito do Programa Madeira 2030.