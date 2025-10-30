 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

SRPC promove formação especializada para Brigadas Helitransportadas

None
Fotos Dr

Alguns bombeiros que integram as Brigadas Helitransportadas do Serviço Regional de Protecção Civil receberam formação em salvamento em grande ângulo, entre os dias 4 e 26 de Outubro. A estes juntaram ainda elementos para as equipas de resgate dos Corpos de Bombeiros de Câmara de Lobos e Madeirenses.

“Esta formação especializada pretende acompanhar os crescentes desafios e aumento da procura operacional em resgates de elevada complexidade, contribuindo para o reforço da capacidade de resposta do Sistema de Emergência e Proteção Civil da RAM”, informou o Serviço Regional de Protecção Civil.

A acção, acreditada pela Escola Nacional de Bombeiros - Portugal, integra o plano anual do Centro de Formação do SRPC, IP-RAM e foi cofinanciada pelo Fundo Social Europeu+, no âmbito do Programa Madeira 2030.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo